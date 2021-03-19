Fethiye potada seri istiyor

ING Basketbol Süper Ligi 'nde geçen hafta Petkimspor'u deplasmanda yenerek kümede kalma yarışında umutlanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Tofaş 'ı konuk edecek. Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde normal sezonun bitimine 6 hafta kala Fethiye 24 maçta 6 galibiyetle halen düşme hattında bulunuyor. Muğla temsilcisinde oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta antrenman boykotu yapmıştı.

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