Fethiye potasında 3 veda

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kadrosundaki 3 isimle yollarını ayırdı. Muğla temsilcisi Doğukan Sönmez, İbrahim Yıldırım ve Tufan Önen'le vedalaştı.
Fethiye'de geçen haftalarda sakatlık yaşayan Doğukan ve Tufan'ın uzun süre parkelerden uzak kalacakları açıklanmıştı. Ligde 8 maçta 3 galibiyet alan Fethiye Bld, yarın Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
- Kaynak: DHA
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