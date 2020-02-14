Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Müdüründen Kaymakam Şahner'e ziyaret - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ.) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yeni müdürü Prof. Dr. Sabri Sidekli, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i ziyaret etti.



Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Melek Şahin ile Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mahmut Beler eşlik ettiler.



Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Sabri Sidekli Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'e ziyarette bulundu. Göreve başlarken Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i ziyaret ederek başlamak istediğini söyleyen Prof. Dr. Sabri Sidekli "Fethiye'ye iyi bir hizmet sunmak için tüm öğretim görevlileri ve çalışanlarımızla yoğun bir mesai vereceğiz. Her faaliyette yanınızda olacağız, destek vereceğiz. Bizim bilgimiz deneyimimiz doğrultusunda yüksek okulumuzdaki bütün hocalarımız devlete hizmet sunacaktır. Önceliğimiz Fethiye'de iyi bir hizmet sunmak tabi ki genelde de Türkiye'miz için iyi işler yapmak. Bu konuda da sizlerin şimdiden vereceği desteği biliyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz de arkadaşlarımızla hizmet etmeye canı gönülden varız diyoruz. Göreve başlarken yapmış olduğum incelemelerde öğretim görevlilerimizin hepsinin çok başarılı olduğunu gördüm. Avrupa birliği projeleri, akademik çalışmalar ve bilimsel çalışmalara hakimler. Biz enerjimizi tüm ekibimizle Fethiye'miz için kullanmak istiyoruz. Sizinle de birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.



Yeni görevinde başarılar dileyen Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, Fethiye'deki ilk, orta ve lise eğitim öğretim durumları ve yüksekokul ve fakülte durumları hakkında bilgiler aktarıp barınma sorununa dikkat çekti. Öğrencilerin barınmaları için yurt yapımı çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Şahiner, "Bin kişilik yurt yapımı çalışmalarını yakından izliyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Fethiye'de 29 bin öğrencimiz normal milli eğitime bağlı okullarımızda eğitim-öğretim görüyor. Fakültelerimizde 4 bin 300'e yakın yüksek öğrenim gören öğrencilerimiz bulunmaktadır. Fakültedeki öğrencilerimiz Fethiye için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde ifade ettiği gibi bizde takip ediyoruz. Şu anda bin kişilik bir yurdun yapılma süreci devam ediyor. İlçemizin en büyük sıkıntılarından birisi öğrencilerimizin barınma sorunudur. Yine geçtiğimiz günlerde Mustafa Saatçi hocamızla değerlendirdik. Ziraat Fakültemiz açıldı. Ancak öğrencisi yok. Canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye her ne kadar yaz dönemi hareketliliği olsa da kışın da tatlı hareketli bir yaşamı var. O yüzden bizde üniversite öğrencilerimize hem Fethiye'nin gönüllü elçileri olarak ağırlamak, tanıtmak ve ilçeyle bütünleşmesini istiyoruz. Belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere İşletme fakültesinin yapılmasında Fethiyelilerin gayretini biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde sağ olsunlar rektörümüz tekrar Fethiye'ye teşrif ettiler. Eksik binaların tamamlanmasında özellikle Ziraat Fakültesinin faaliyete geçmesi için Belediye başkanımız ve ticaret odası başkanımız ile bir toplantı yaptık. Tabi bununla birlikte eğitimin kalitesini arttırmak için çaba sarf ediliyor. Hocalarımızla birlikte gelen öğrencilerimizin özellikle emniyetinin sağlanması açısından en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bu konu ile ilgilide şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk duymadık. Bundan sonraki süreçte de hocalarımızın emrindeyiz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başarılarınızın devamını biliyorum" dedi. - MUĞLA