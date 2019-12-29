Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesinde Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın bir kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayında itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.



Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ise yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA