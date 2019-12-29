Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika

Fethiye sanayisinde korkutan yangın

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte söndürüldü.

Fethiye sanayisinde korkutan yangın, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesinde Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın bir kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayında itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.


Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ise yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia eden şahıs kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
02:55 UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması - Son Dakika Haber
02:17 Altun: Dünyanın gözü önünde öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklamasına şahit oluyoruz - Son Dakika Haber
01:37 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu - Son Dakika Haber
01:32 Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika Haber
01:30 Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 03:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]