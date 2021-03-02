Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan Başkan Karaca'ya ziyaret - Son Dakika

Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Köse ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, Oda Başkanı Yılmaz Köse ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu ifade eden Karaca, Muhasebe Haftası'nı kutladı.

Köse ise serbest muhasebeci mali müşavirlerin ekonominin kaydını tutan, mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan insanlar olduğunu söyledi. Köse, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.

Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerin gelişimine katkı verdiklerini anlatan Köse, "Güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz." dedi.