Fethiye Sosyal Yaşam Alanı hizmete açıldı - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, kapalı pazar alanı, kadın ve çocuk akademisi, kadın derneği, kodlama ve beceri atölyelerini içeren Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'nı hizmete açtı.

Nilüfer Belediyesi Fethiye Mahallesi'ne hareketlilik getirecek ve pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayacak Fethiye Sosyal Yaşam Alanı projesini tamamlayarak törenle hizmete açtı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fethiye Mahallesi'nin merhum muhtarı Hüseyin Ormanlı'nın da anıldığı açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer'de pazar yerlerimizi daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla yenileme çalışmaları yapıyor ve her mahalleye çok işlevli kapalı pazar yerleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışma kapsamında daha önce Fethiye açık pazar alanı olarak kullanılan bu bölgede, toplam 14 bin metrekare alanda yapılan düzenlemeyle, bölgeye 4 bin 500 metrekarelik alanda daha modern bir kapalı pazar alanı kazandırdık. Böylece Nilüfer'in on birinci kapalı pazar alanını burada yapmış ve hem vatandaşlarımıza, hem pazarcı esnafımıza yazın sıcaktan, kışın yağışlı hava şartlarından koruyacak, düzenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sağlamış olduk. Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak da hizmet veren Fethiye Kapalı Pazar Alanı, böylelikle bölgede yaşanan otopark meselesine de çözüm oldu" dedi.

Kapalı pazar alanın üzerinde 722 metrekarelik alanda inşa edilen sosyal tesisin bölgeye hareket getireceğini kaydeden Başkan Erdem, "Burada eğitim-inovasyon atölye salonları, ofis, kafeterya, sergi salonu ile kadın ve çocuk akademisi olarak kullanılacak mekanlar oluşturduk. Nilüfer'in ikinci Kodlama Atölyesi'ni burada hizmete açıyoruz. Burada çocuklarımız teknolojinin dilini öğrenerek geleceğe hazırlanacaklar. Bu 2 katlı mekanda ayrıca Nilüfer'in altıncı kadın ve çocuk akademisini hizmete açıyoruz. Bu akademiler bizim gözümüzde; kadın ve çocuklar temel alınarak toplumsal dönüşüme katkı sağlamaya yönelik merkezlerdir. Kültür, Çalı, Hasanağa, Büyükbalıklı ve Konaklı mahallelerinden sonra şimdi de Fethiye mahallemizde hayata geçirdiğimiz kadın ve çocuk akademisinde çok farklı kurslarla kadınlar ve çocukların eğitimine destek vereceğiz. Ayrıca umuyorum ki burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul hayatında eğitimlerine katkı sağlayacak çalışmalarla da fark yaratacağız. Akademiye gelen kadınların 3-6 yaş arası çocukları için de bilişsel gelişimi destekleyici atölyeler ve eğlenceli oyun etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

3 bin 500 metrekarelik park alanı ve açık teras alanı bulunan proje kapsamında 70 araçlık bir açık otoparkın da bulunduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'nda Fethiye Kadın Derneği'ne de mekan kazandırdık. Umarım en kısa zamanda işlevsel olacaktır. Ben Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca projenin oluşmasında büyük emeği olan merhum muhtarımız Hüseyin Ormanlı'yı da saygıyla anıyorum" dedi.

Törende bir konuşma yapan Fethiye Muhtarı Sebahattin Kelebekler de mutluluğunu ifade ederek, "Proje bölgemize büyük katkı sağlayacak. Çok amaçlı projeden halkımızın pek çoğu yararlanma imkanı bulacak. Başkan Turgay Erdem ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhum Muhtar Hüseyin Ormanlı'nın da projenin gerçekleşmesi için büyük emeği oldu. Hasta yatağında bile bu projeyi düşündü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirirken, tesis içerisindeki alanlarda incelemelerde bulundu. Ayrıca lokma ikramı yapıldı. - BURSA