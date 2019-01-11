Son Dakika Haberleri: Fethiye Uyuşturucu Operasyonu

Fethiye Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Fethiye Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karagözler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda Z.T, B.Y, T.T. ile Ö.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramada 15 parça halinde streç filme sarılı reçine esrar, 118 kutu ketamin yapımında kullanılan sıvı madde, bir miktar skunk ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Z.T tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Polis, Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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