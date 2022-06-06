Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

06.06.2022 15:07

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki sarp bölgede bulunan ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın çıkan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

İki yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü
Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü
Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü
Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

YORUMLAR
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Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Metruk binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü Metruk binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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