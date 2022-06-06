Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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