Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

07.06.2022 00:57
Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan Seydikemeri'in Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangına bir helikopter, 4 arazöz ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Seydikemer'de orman yangını (2) Seydikemer'de orman yangını (2) Fethiye'de orman yangını (2) Fethiye'de orman yangını (2)
Kaynak: İHA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement