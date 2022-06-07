Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan Seydikemeri'in Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangına bir helikopter, 4 arazöz ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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