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Fethiye ve Seydikemer'in turizm potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika

Fethiye ve Seydikemer'in turizm potansiyeli değerlendirildi

04.10.2021 08:25
Fethiye ve Seydikemer'in turizm potansiyeli değerlendirildi, System.String[]

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizm destinasyonların tanıtımının daha da artırılması amacıyla kurulan "Fethiye Seydikemer Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Fethiye Babadağ Teleferik 1700 tesisinde yapıldı.

Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, İş-Kur İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Fethiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Fahri Yiğit, Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Işıl Arıkan Saltık, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Otelcileri Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Süleyman Pınar, Kırtur Turizm Başkanı Ali Nazimcan Ekşi, Fethiye Göcek Çalış ve Ölüdeniz Deniz Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Güven Altoğ, Ölüdeniz Turizm Tanıtma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, Çaltılar Höyüğü Kazı Başkanı Prof.Dr. Ayşegül Akyurt, Letoon Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.Dr. Erdoğan Aslan, Alabalık Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Zeytinyağı Üreticisi Alper Çalıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürleri Özcan Cambaz ve Saffet Dündar katıldı. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin Turizm potansiyelinin ele alındığı toplantıda bölgenin deniz, kum ve güneş turizmi dışında sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması amacıyla sağlık, spor, kültür ve eko turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin desteklenmesi, 4 mevsim turizm hedefi için yapılacak çalışmaların elbirliğiyle ve işbirliğiyle hızla hayata geçirilmesi, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yürütülen kazı çalışmalarının desteklenmesi, ortaya çıkan eserlerin korunarak turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Fethiye ve Seydikemer destinasyonunun tanıtım faaliyetlerinin koordinasyon içinde maksimum fayda sağlayacak şekilde organize edilerek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından destek alınarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye ilçemizdeki Babadağ&#39;a teleferik yapılmasıyla rakiplerinden öne çıktığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste unutamayacakları bir.deneyim sunan Babadağ&#39;ın Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezi haline gelene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini, ayrıca Babadağ'a yapılacak yürüyüş yolları ile aktivitelerin zenginleştirileceğini söyledi.

Yamaç paraşütünün yanında diğer spor altyapılarının da hızla tamamlandığını belirten Vali Orhan Tavlı &quot;Altyapımız Ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilir duruma geldi önümüzdeki sezon şampiyona takvimlerine ev sahibi başvurularımızı yapıyoruz Fethiye Seydikemer destinasyonu diğer turizm çeşitliliğinin yanında spor turizmiyle de öne çıkacaktır"dedi.

Doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki eşsiz yeri ile adeta açık hava müzesi konumunda bulunan Muğla'nın sahip olduğu turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmayı ve 4 mevsim turizmin amaçlandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı "Muğlamızın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarırken diğer yandan bu değerleri turizme kazandıracağız. Tüm turizm destinasyonlarımızda yerel ihtiyaçlara göre özel çözümler üretip, tüm ilçelerimizin turizm gelirlerini en üst seviyeye çıkarmak için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seydikemer, Fethiye, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fethiye ve Seydikemer'in turizm potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye ve Seydikemer'in turizm potansiyeli değerlendirildi - Son Dakika
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