Fethiye ve Seydikemer zeytinyağı fuarlara taşınıyor - Son Dakika

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) gerçekleştirilen zeytinyağı sektör toplantısında markalaşma ve zeytinyağı fuarlarına katılım konusu ile sektörel sorunlar tartışıldı.

FTSO Likya Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye ve Seydikemer bölgesindeki zeytin ve zeytinyağı üreticileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Fethiye ve Seydikemer zeytinyağının ulusal ve uluslararası fuarlara taşınması konusu gündeme geldi. Zeytinyağının markalaşması için adım atılması gerektiğini belirten zeytinyağı üreticileri, bölgeye özgü zeytinyağının kalitesine sonuna kadar güvendiklerini kaydetti.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, oda olarak imalatçı firmaların ürünlerini farklı mecralarda tanıtması, ticari işbirlikleri kurması ve ticaret hacimlerini genişletilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gerçekleşecek zeytinyağı fuarlarına katılmak isteyen firmaların oda çatısı altında ürünlerini tanıtmaları için girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Çıralı, "Diğer taraftan yöremize özgü zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin belirlenmesinde firmalarımızla işbirliği yapmak istiyoruz. Bölgemizde oldukça değerli zeytinyağı üretimi mevcut. Amacımız sağlık için faydaları olan, polifenolü oldukça yüksek, özel zeytinyağımızın ulusal ve uluslararası boyutlarda tanınmasını sağlamak. Zeytinyağımızı markalaştırmak ve imalatçı üyelerimizi desteklemek en önemli hedeflerimiz." diye konuştu.

Toplantı zeytinyağı firma yetkililerin fuar çalışmaları ile yöresel zeytinler ile ilgili görüşlerini aktarmalarıyla sona erdi.