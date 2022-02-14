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Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı

14.02.2022 18:17
Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Şehrinize sevginizi gösterin" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle gönüllüler katıldı. İlçede yaşayan yabancıların da destek verdiği etkinlikte 200 poşet çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğaya olan sevgilerini temizlik yaparak göstermek istediklerini söyledi.

Etkinliğe önemli bir katılım sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Etkinliğe gelen herkese çöp toplama aparatı hediye ediyoruz. Hem de katılım sağlayan gruplara plaket takdim ediyoruz. Bu tür etkinlikler ile toplumumuz da kirletmemeyi öğrenecek, herkes sevgisini kirletmeyerek gösterecek." dedi.

Fethiye Belediyesince, temizlik çalışmasına katılanlara plaket verildi.

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Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye Yarımada'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika


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