Son Dakika Haberleri: Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki mega yat, uzun süredir Muğla'nın Bodrum Marmaris ve Fethiye ilçelerinin mavi sularında dolaşıyor. Gittiği bölgelerde tatilcilerin ilgisini çeken mega yat, yakıt ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na geldi. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi. Mega yatın içinde kim olduğu ve nereye gideceği hakkında bilgi verilmedi. Mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi. - MUĞLA
Cayman Adaları, Fethiye, Muğla, Fox, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti
Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]