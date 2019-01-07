Son Dakika Haberleri: Fethiyeli Çiftçinin Don Nöbeti

Fethiyeli Çiftçinin Don Nöbeti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya başladı.

Fethiyeli Çiftçinin Don Nöbeti, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya başladı.

Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Fethiye'de, turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya başladı. Çiftçiler, seradaki dereceler 2'yi gösterdiğinde, içi odun dolu sobaları yaktı. Ürünleri zarar görmesin diye büyük çaba harcadı.

Domates üretimi yapan Mustafa Kaya, yurt genelinde etkili olan olumsuz havanın Fethiye'de de hissedildiğini, gece için gündüzden sürekli hazırlık yaptıklarını, odun hazırladıklarını belirtti. Kaya, emeklerinin heba olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bir diğer üretici Ahmet Türedi ise, seralarındaki ürünleri don vurmaması için gündüz hazırlık yaptıklarını, akşam hava sıcaklığının düşmesiyle sobaları yaktıklarını ifade etti. Türedi, Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakmak zorundayız, yoksa emeklerimiz boşa gider dedi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Muğla, Fethiye, Güncel
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