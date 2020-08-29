Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig'de

Merkez Hakem Kurulu'nun 2020-21 sezonu için açıkladığı listelerde Muğla'nın Fethiye ilçesi doğumlu Emre Kargın (30), üst klasman hakemliğine terfi etti. Kargın, Süper Lig ve 1.lig'de düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda üst klasmanda 47 hakem düdük çalacak. İzmir bölgesi hakemlerinden Emre Kargın 27 Ağustos 2020 günü açıklanan listelerde kendine Üst Klasman kadrosunda yer buldu. 30 yaşındaki hakem aynı zamanda kadronun en genç hakemleri arasında bulunuyor. Ziraat Mühendisi olan çok iyi derecede İngilizce bilen Emre Kargın'ın önümüzdeki yıllarda FIFA kadrosuna kadar yükselmesi bekleniyor. - MUĞLA