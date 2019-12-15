Fethiyespor: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fethiyespor: 0-1 - Son Dakika Spor

Fethiyespor: 0-1

7 saat önce

STAT: Kemer İlçe StadyumuHAKEMLER: Serkan Ergün (xxx), Harun Pekyürek (xxx), Göktuğ Hazar Erel (xxx)KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Hüseyin (xx), Reha (xx), Onur (xxx)(Dk.77 Sami x), Erdin (xx), Fahri (xx), Murat (xx)(Dk. 46 Umut xx), Tolgahan (xx), Onur (xx), Berkay (xx), Baran (xx)(Dk.

Fethiyespor: 0-1, System.String[]

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Ergün (xxx), Harun Pekyürek (xxx), Göktuğ Hazar Erel (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Hüseyin (xx), Reha (xx), Onur (xxx)(Dk.77 Sami x), Erdin (xx), Fahri (xx), Murat (xx)(Dk. 46 Umut xx), Tolgahan (xx), Onur (xx), Berkay (xx), Baran (xx)(Dk.60 Oğuz xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx)- Sabri (xx), Erdi (xx), Anıl Gir (xx), Halil (xx), İbrahim (xx), Mert (xx), Cemal (xx) (Dk.72 Turgay xx), Mert (xxx), Aykut (xx), Anıl Arıcıoğlu (xxx)(Dk.77 Fatih x)

GOL: Dk.29 Anıl Arıcıoğlu (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Reha Kurt, Baran Basut, Fahri Genç, Umut Akpınar (Kemerspor 2003) - Anıl Arıcıoğlu, Halil İbrahim Cenik, Mert Özmen (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Fethiyespor'a 1-0 yenildi.

8'inci dakikada Kemerspor defansından dönen topla ceza alanı dışında buluşan Fethiyespor'dan Mert Caymaz'ın plase vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

10'uncu dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Onur Okan pasını ceza alanı ön çizgisindeki Reha Kurt'a verdi. Önünü Fethiye defansı kapatan Reha, pasını Fahri Genç'e gönderdi. Fahri hiç bekletmeden topu Murat Sevimler'e verdi. Murat'ın sert şutunu Fethiyespor kalecisi Serkan Demirol yumruklayarak uzaklaştırdı.

19'uncu dakikada Kemerspor defasının yanlış geri pasında ceza alanı dışında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fethiyespor'dan Halil İbrahim Sevinç'in şutu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikadaki Fethiyespor atağında Kemerspor ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mert Caymaz topu uygun durumdaki arkadaşı Anıl Arıcıoğlu'na yolladı. Topla buluşan Anıl'ın sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

82'nci dakikada Kemerspor'un kazandığı serbest vuruşu Tolgahan Kumbasar orta sahadan penaltı çizgisine yolladı. Topa iyi yükselen Berkay Arslan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

87'nci dakikadaki Fethiyespor atağında Kemerspor ceza alanının sağ çigisinde topla buluşan Fatih Öge'nin şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Fethiyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Berkay Şahin, Fethiyespor, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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