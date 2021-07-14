Fethiyespor'a genç takviye

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Fethiyespor, Altınordu altyapısından Berkin Taşkın'la el sıkıştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 20 yaşındaki Marmaris doğumlu orta saha oyuncusu Berkin Taşkın ile 2+1 yıllığına anlaştı. Kariyerine 2'nci Lig'de 60 maç, Türkiye Kupası'nda 3 maç, UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maç sığdıran Berkin, 17 kez de milli formayı terletti. Berkin Taşkın'a hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" denildi. Genç futbolcu geçen sezon kiralık olarak oynadığı Niğde Anadolu FK'da 2'nci Lig'de 32 maçta 2 gol attı.