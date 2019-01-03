Son Dakika Haberleri: Fethiyespor'a Medeni Geldi

Fethiyespor'a Medeni Geldi

30 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor, ara transferde Sarıyer'den kanat oyuncusu Abdullah Topkara'nın ardından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan ayrılan Medeni Bingöl'e de imza attırdı.

Fethiyespor'a Medeni Geldi, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor, ara transferde Sarıyer'den kanat oyuncusu Abdullah Topkara'nın ardından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan ayrılan Medeni Bingöl'e de imza attırdı.

Teknik direktör Tarık Daşgün'ün Vanspor ve Bodrumspor'dan öğrencisi olan 26 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Medeni, sezonun ilk yarısında Bodrum'da 4 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Bingöl, Sarıyer, Bodrum, Fethiyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi

Trabzonspor, Zeki Yavru'nun Sözleşmesini Feshetti Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:32:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiyespor'a Medeni Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]