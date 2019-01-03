Fethiyespor'a Medeni Geldi
30 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor, ara transferde Sarıyer'den kanat oyuncusu Abdullah Topkara'nın ardından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan ayrılan Medeni Bingöl'e de imza attırdı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor
, ara transferde Sarıyer
'den kanat oyuncusu Abdullah Topkara'nın ardından Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'dan ayrılan Medeni Bingöl
'e de imza attırdı.
Teknik direktör Tarık Daşgün'ün Vanspor ve Bodrumspor'dan öğrencisi olan 26 yaşındaki sağ bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Medeni, sezonun ilk yarısında Bodrum'da 4 lig, 3 de Türkiye Kupası
maçında forma giydi. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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