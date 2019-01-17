Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Cumhur'u Aldı

Fethiyespor Cumhur'u Aldı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, son olarak Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen Cumhur Yılmaztürk'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fethiyespor Cumhur'u Aldı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, son olarak Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen Cumhur Yılmaztürk'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 

Galatasaray'da profesyonel olan 29 yaşındaki ön libero Çaykur Rizespor, Kahramanmaraşspor, Altay, Gümüşhanespor ve Amed Sportif kulüplerinde görev aldı. İlk yarıda 16 maçta forma giyen Cumhur, kariyerinde 2'nci Lig'de 148 müsabakada görev aldı. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Sancaktepe, Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
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