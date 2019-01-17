Fethiyespor Cumhur'u Aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, son olarak Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen Cumhur Yılmaztürk'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, son olarak Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen Cumhur Yılmaztürk'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Galatasaray'da profesyonel olan 29 yaşındaki ön libero Çaykur Rizespor, Kahramanmaraşspor, Altay, Gümüşhanespor ve Amed Sportif kulüplerinde görev aldı. İlk yarıda 16 maçta forma giyen Cumhur, kariyerinde 2'nci Lig'de 148 müsabakada görev aldı. - Fethiye

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