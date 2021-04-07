Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncu ile 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.
Testleri pozitif çıkan beş kişinin takip ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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