Fethiyespor'da Ataçocuğu dönemi
19.04.2021 11:06
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik aldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran 3'üncü sıradaki Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Enver Ataçocuğu getirildi.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik aldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran 3'üncü sıradaki Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Enver Ataçocuğu getirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Enver Ataçocuğu ile anlaşmıştır. Ataçocuğu'nun yardımcılıklarını altyapı antrenörlerimiz Serdar Sarıçoban ve Mahmut Oktay yapacaktır. Enver Ataçocuğu ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Fethiyespor bu sezon Mesut Toros ve Bahri Kaya'dan sonra üçüncü teknik adamı göreve getirmiş oldu.
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