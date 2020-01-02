Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı - Son Dakika
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Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sırada yer alan Fethiyespor, ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı.

Fethiyespor'da bir içeri bir dışarı, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sırada yer alan Fethiyespor, ara transfer döneminde Fatih Üge'yle yollarını ayırdı. Muğla temsilcisi, kadrosunu Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır'la takviye etti. Burak 3. Lig 3. Grup'taki Nazilli'de ilk yarıda 15 maçta forma giyerek 2 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Fethiyespor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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