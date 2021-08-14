Fethiyespor'da Onur Taha'dan imza

TFF 3'üncü Lig 3'üncü 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, Altınordu'dan sağ bek Onur Taha Takır'ı kadrosuna kattı. Daha önce alt yaş gruplarında Azerbaycan ve Türkiye'de genç milli takımlarda forma giyen 21 yaşındaki Onur Taha, geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da görev yaptı.

Fethiyespor'de yeni sezonda geçerli olacak kombine biletler de VIP tribün 5 bin, betonerme tribün 500, maraton 300, kale arkası 200 TL'den satışa çıktı. Kartepe kampını sürdüren Muğla temsilcisi, oynadığı dördüncü hazırlık maçında Katar Süper Ligi ekiplerinden Al Khor SC'yi 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Fethiye'nin gollerini İbrahim, Ali Han ve Nurettin attı.