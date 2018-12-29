Son Dakika Haberleri: Fethiyespor'da Transfer

Fethiyespor'da Transfer

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Sarıyer'den 29 yaşındaki Abdullah Topkara'yı transfer etti.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Sarıyer'den 29 yaşındaki Abdullah Topkara'yı transfer etti.

Fethiyespor Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Fethiyespor 2. Başkanı Özkan Torunoğulları, devre arası dönemi ilk resmi transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Torunoğulları, teknik heyetin hazırladığı listeye göre transferlere devam edeceklerini kaydetti.

Fethiyespor'a geldiği için mutluluğunu belirten Topkara ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:12 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Fethiyespor, Spor
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