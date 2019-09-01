Son Dakika Haberleri: Fethiyespor-erokspor: 3-0
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Fethiyespor-erokspor: 3-0

12 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Mert Baykal (xx), Burak Akduman (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Hüseyin (xx), Sabri (xxx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Sergen (xx) (Dk. 75 Aykut x), Turgay (xxx) (Dk. 66 Cemal xx), Mert (xxx), Anıl Arıcıoğlu (xx), Anıl Gir (xx) (Dk.

Fethiyespor-erokspor: 3-0, System.String[]

STAT: İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Mert Baykal (xx), Burak Akduman (xx)
FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Hüseyin (xx), Sabri (xxx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Sergen (xx) (Dk. 75 Aykut x), Turgay (xxx) (Dk. 66 Cemal xx), Mert (xxx), Anıl Arıcıoğlu (xx), Anıl Gir (xx) (Dk. 71 Metin xx), Halil (xxx)
EROKSPOR: Özgür (x) - Sinan (xx), Muhammet (x), Erhan (xx), Gökcan (x), Efe (xx), Alper (x) (Dk. 80 Eray), Melih (xx), Emre (x) (Dk. 46 Abdurrahman x), Şahin (xx), Halil (x) (Dk. 69 Orhan x)
GOLLER: Dk. 36 Turgay, Dk. 81 Halil, Dk. 86 Anıl Arıcıoğlu (Fathiyespor)
SARI KARTLAR:  Erdi, İbrahim (Fethiyespor) - Melih (Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta Erokspor'u evinde 3-0 yenen Fethiyespor liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 36'ncı dakikada Turgay'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. Fethiyespor son 10 dakikada ise 2 gol daha buldu. Lacivert-beyazlılar 81'inci dakikada Halil'in ayağından bulduğu golle iyice rahatlarken, müsabakada son sözü 86'ncı dakikada Anıl Arıcıoğlu söyledi.


- Fethiye
Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Fethiyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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