Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Evinde Şanlıurfaspor'la Oynuyor

Fethiyespor Evinde Şanlıurfaspor'la Oynuyor

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak.

Fethiyespor Evinde Şanlıurfaspor'la Oynuyor, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Kazım'ın yanı sıra kart cezalısı Fethi forma giyemeyecek.

Öte yandan Fethiyespor, ilk yarıda Sakaryaspor forması giyen sol bek Recep Yılmaz'la sözleşme imzaladı. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2000 Doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 Yılındaki Rekorunu Geçti Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:56:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Evinde Şanlıurfaspor'la Oynuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]