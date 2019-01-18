Fethiyespor Evinde Şanlıurfaspor'la Oynuyor
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında bitiren Fethiyespor, 18'inci hafta karşılaşmasında yarın evinde Play-Off potasında yer alan Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Kazım'ın yanı sıra kart cezalısı Fethi forma giyemeyecek.
Öte yandan Fethiyespor, ilk yarıda Sakaryaspor forması giyen sol bek Recep Yılmaz'la sözleşme imzaladı. - Fethiye
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:44 Kaynak: DHA
2000 Doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 Yılındaki Rekorunu Geçti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor