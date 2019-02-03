Son Dakika Haberleri: Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0

33 dakika önce

STAT: İlçe HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Sezgin Altun (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)FETHİYESPOR: Übeyd (xxx) - Erdi (xxx), Fethi (xx), Emre Balak (xxx), Cumhur (xx), Sefa (xxx) (Dk. 73 Oktay x), Alican (xxx), Medeni (xx), Abdullah (xxx), Alper (xxx) (Dk. 89 Mertcan), Onur (xx) (Dk.

Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0, System.String[]


STAT: İlçe 

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Sezgin Altun (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

FETHİYESPOR: Übeyd (xxx) - Erdi (xxx), Fethi (xx), Emre Balak (xxx), Cumhur (xx), Sefa (xxx) (Dk. 73 Oktay x), Alican (xxx), Medeni (xx), Abdullah (xxx), Alper (xxx) (Dk. 89 Mertcan), Onur (xx) (Dk. 60 Anıl xx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık (x) - Şenol (xx), Murat (x), Abdulhamit (x), Ali Fırat (xx), Turgut Doğan Şahin (x) (Dk. 53 Turgut Erat x), Youssef (x) (Dk. 68 Ramazan x), Erkan (xx), Ufuk (x), Bilal Aziz (x), Ahmet (x) (Dk. 83 Barış)

GOLLER: Dk. 24 Alper, Dk. 76 Emre Balak (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Sefa, Alper (Fethiyespor) - Şenol, Bilal Aziz (Karagümrük)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 56 Turgut Doğan (yedek kulübesinde) Dk. 81 Abdulhamit (Karagümrük)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk 2 haftasını puansız tamamlayan düşme potasındaki Fethiyespor evinde zirve hesapları yapan Fatih Karagümrük'a 2-0 yenerek rahatladı. Maçın 24. dakikasında Alper ile öne geçen lacivert-beyazlılar 76. dakikada Emre Balak'ın golüyle çok rahatladı. Sahadan kazanarak ayrılan Fethiyespor puanını 18'e çıkardı ancak düşme hattından kurtulamadı. Haftaya 3. sırada giren Fatih Karagümrük ise 37 puanda talıp şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. 

4. dakikada Fatih Karagümrük atağında Erkan, kale çizgisine kadar inerek ortaladı, arka direkte Ali Fırat bomboş pozisyonda topu dışarı attı. 

24.dakikada gelişen Fethiyespor atağında Erdi kale çizgisine kadar indi. Düzgün bir orta yaptı. Arka direkte Alper, kafa vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

30.dakikada Fatih Karagümrük'te Erkan Zengin ceza sahası ön çizgisinde aldığı topla ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan ortaladı, Youssef kafayı vurdu, top direğe çarparak auta gitti. 

42.dakikada Fatih Karagümrük'te Turgut sağ kanattaki Erkan ile topu buluşturdu. Erkan ceza alanı içerisine ortaladı, Ahmet'in kafası üst direğin yanından auta gitti. 

56.dakikada oyundan çıkan Turgut Doğan kulübede tartışınca kırmızı kart gördü.

76.dakikada Fethiyespor'un 2. golü geldi. Abdullah kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. Emre kafa ile topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

80.dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erkan, kaleye sert vurdu, kaleci Übeyd topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 

81.dakikada Fethiyespor atağında orta sahadan defansın arkasına atılan topla Anıl buluştuğu anda Abdulhamit sert müdahalede bulundu. Hakem kırmızı kartını çıkartarak oyundan ihraç etti. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

Sezgin Altun, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Spor
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