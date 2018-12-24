Fethiyespor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
59 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fethiyespor
, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi.
Transfer arayışlarını da sürdüren Fethiye, 2 Ocak'ta Antalya
'da kampa girecek. İlk yarı bitiminde toplam 10 futbolcuyla vedalaşan Muğla
temsilcisi, Halil İbrahim Pekşen
, Ahmet Cebe
, Ahmet Burak Solakel
, Emrullah Yıldırım
'ı süresiz kadro dışı bırakıp kendilerine kulüp bulmaları istedi. Ensar Enes Baykan
, Hakan Olkan
, Fahri Akyol
, Metin Sevinç, Aykut Kıratlı ve eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan
'ın ise sözleşmeleri feshedildi. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:02 Kaynak: DHA
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