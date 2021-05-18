Fethiyespor, İskenderun'da tur arıyor
18.05.2021 12:16
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında evinde İskenderun Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında evinde İskenderun Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Golsüz beraberlik halinde havlu atacak Fethiyespor, 1-1 dışındaki beraberlikler ve her türlü galibiyette turu geçecek. Çeyrek finalde Yomraspor'u eleyen lacivert-beyazlılar, finale kalması durumunda Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
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