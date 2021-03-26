Fethiyespor kendini yaktı
26.03.2021 12:20
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon daha önce evinde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlikle rakiplerine sahayı dar eden Fethiyespor, devreyi 1-0 önde tamamladığı sınavda Mardin Fosfatspor'a 2-1 yenilip ilk yenilgisiyle tanışırken, şampiyonluk yarışında büyük fırsatı tepti.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon daha önce evinde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlikle rakiplerine sahayı dar eden Fethiyespor, devreyi 1-0 önde tamamladığı sınavda Mardin Fosfatspor'a 2-1 yenilip ilk yenilgisiyle tanışırken, şampiyonluk yarışında büyük fırsatı tepti. Üst üste 2 galibiyetin ardından iç sahadaki beklenmedik yenilgiyle 50 puanla ikinci sırada kalan Fethiye, liderlik koltuğunda oturan rakibi Belediye Kütahyaspor'un mağlup olduğu haftada önüne gelen şansı değerlendiremedi. 54 puandaki rakibiyle son 6 hafta öncesi puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran Muğla ekibi, Bld Kütahya'nın yine 4 puan gerisinde yer alıyor.
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