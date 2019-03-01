Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Lider Tuzlaspor'u Ağırlayacak

Fethiyespor Lider Tuzlaspor'u Ağırlayacak

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fethiyespor Lider Tuzlaspor'u Ağırlayacak, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı stoper Erdi maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tarık Daşgün, Tuzlaspor'un güçlü bir takım olduğunu ancak sahadan 3 puanla ayrılacaklarını dile getirdi. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:42 Kaynak: DHA

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