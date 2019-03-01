Fethiyespor Lider Tuzlaspor'u Ağırlayacak
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor
'a 2-1 kaybeden Fethiyespor
yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.
Fethiye İlçe Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun
'un yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı stoper Erdi maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tarık Daşgün, Tuzlaspor'un güçlü bir takım olduğunu ancak sahadan 3 puanla ayrılacaklarını dile getirdi. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
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