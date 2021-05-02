Fethiyespor Play-Off'a bilenecek

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6-2'lik Çengelköyspor galibiyetiyle sezonu 58 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off'tan hedefine ulaşmaya çalışacak. Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Muğla temsilcisi, çeyrek finalde eşleştiği rakibi Yomraspor'a 6 Mayıs Perşembe günü konuk olup 10 Mayıs Pazartesi evinde rövanşa çıkacak. Fethiye, rakibine üstünlük sağlaması halinde yarı finalde Belediye Kütahyaspor- İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

Ligde bu sezon grup sayısının 4'e çıkmasıyla Play-Off formatı da değişmiş, final oynayan takımların 5 maç yapacağı sistem getirilmişti. Fethiye, normal sezonda evinde 1-0 mağlup ettiği Yomraspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Fethiyespor, son hafta bu sezon takımdan liderlik koltuğunda ayrılıp grupta Nazilli Belediyespor'un dümenine geçen teknik direktör Mesut Toros'un yeni takımını şampiyon olarak 2'nci Lig'e taşımasının burukluğunu da yaşadı.