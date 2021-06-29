Fethiyespor Serdar Ümit'le imzaladı

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Talha Mayhoş, Edirnespor'dan sağ bek Mehmet Mustafa Yıldızaç ve Isparta 32 Spor'dan sol kanat Nurettin Çakır'ın ardından orta saha Serdar Ümit Deniz'le de sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Isparta 32 Spor'da şampiyonluk sevinci yaşayan merkez orta saha oyuncusu Serdar Ümit Deniz ile anlaştı. Serdar Ümit Deniz kariyerinde Keçiörengücü, Sakaryaspor, Kocaelispor formalarıyla da şampiyonluk sevinci yaşadı. Serdar Ümit Deniz'e hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fethiyespor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine de Selahaddin Dinçel'i getirmişti.