Fethiyespor Seriyi Sürdürecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak.





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak. İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Tarık Daşgün, galibiyet serisi yakalayacaklarını belirterek, "Darıca alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden biri. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak. En kısa sürede düşme potasından kurtulmak istiyoruz" yorumunu yaptı. - Fethiye

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