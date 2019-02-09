Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Seriyi Sürdürecek

Fethiyespor Seriyi Sürdürecek

41 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak.

Fethiyespor Seriyi Sürdürecek, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek umutlanan düşme hattındaki Fethiyespor yarın Darıca Gençlerbirliği'ne misafir olacak. İlçe Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Tarık Daşgün, galibiyet serisi yakalayacaklarını belirterek, "Darıca alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden biri. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak. En kısa sürede düşme potasından kurtulmak istiyoruz" yorumunu yaptı. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Darıca, Fethiyespor, Spor
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