Fethiyespor Soner'le anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten, "Kariyerinde 255 maça çıkan Soner, Vanspor FK ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Soner Birinci'ye hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Soner geçen sezon Osmaniye ekibinde 26 karşılaşmada görev aldı.