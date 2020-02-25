Fethiyespor "Toros" ile ilerleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fethiyespor 'Toros' ile ilerleyecek - Son Dakika Spor

Fethiyespor "Toros" ile ilerleyecek

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Fethiyespor anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.

Fethiyespor

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Fethiyespor anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.


Fethiyespor teknik direktörü Mustafa Ceviz, geçen hafta sahasında Cizrespor ile 1-1 beraber kaldığı müsabakanın ardından istifa etti. Ceviz'in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Fethiyespor yönetimi tecrübeli teknik direktör Mesut Toros ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Toros, geçen yıl Karşıyaka'yı play - off oynattığını, Fethiyespor'uda play-off oynatıp şampiyon yapmak istediğini kaydetti. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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