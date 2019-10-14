Fethiyespor-turgutluspor: 0-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Aydın Karsavuran (xx), Aykut Küçük (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) – Hüseyin (xx), Sabri (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Turgay (x), Metin (x) (Dk. 60 Anıl x), Cemal (x) (Dk. 88 Aykut), Mert (xx), Fatih (x) (Dk. 46 Halil x), Anıl (x)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) – Hayrullah (x), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Emre (x), Samet (x) (Dk. 82 Kadir), Mithat (x), Yasin (x) (Dk. 76 Ferhat x), Necmi (xx), Abdulkadir (x), Onur (x) (Dk. 73 Alperen x)

SARI KARTLAR: Sabri, Metin, Anıl (Fethiyespor), Abdulkadi, Yiğit (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8'inci haftaya lider giren Turgutluspor, deplasmanda Fethiyespor ile golsüz berabere kalarak liderliği Esenler Erokspor'a kaptırdı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarından yararlanamazken, bu sonuçla Turgutluspor puanını 17 yaptı ancak 2'nci sıraya geriledi. Fethiyespor ise üst üste 4'üncü beraberliğini alırken puanını 10'a yükseltti.

- Fethiye