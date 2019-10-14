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Son Dakika Spor Fethiyespor-turgutluspor: 0-0

Fethiyespor-turgutluspor: 0-0

50 dakika önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Aydın Karsavuran (xx), Aykut Küçük (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) – Hüseyin (xx), Sabri (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Turgay (x), Metin (x) (Dk. 60 Anıl x), Cemal (x) (Dk. 88 Aykut), Mert (xx), Fatih (x) (Dk.

Fethiyespor-turgutluspor: 0-0, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Aydın Karsavuran (xx), Aykut Küçük (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) – Hüseyin (xx), Sabri (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Turgay (x), Metin (x) (Dk. 60 Anıl x), Cemal (x) (Dk. 88 Aykut), Mert (xx), Fatih (x) (Dk. 46 Halil x), Anıl (x)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) – Hayrullah (x), Mehmet (xx), Yiğit (xx), Emre (x), Samet (x) (Dk. 82 Kadir), Mithat (x), Yasin (x) (Dk. 76 Ferhat x), Necmi (xx), Abdulkadir (x), Onur (x) (Dk. 73 Alperen x)

SARI KARTLAR: Sabri, Metin, Anıl (Fethiyespor), Abdulkadi, Yiğit (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 8'inci haftaya lider giren Turgutluspor, deplasmanda Fethiyespor ile golsüz berabere kalarak liderliği Esenler Erokspor'a kaptırdı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarından yararlanamazken, bu sonuçla Turgutluspor puanını 17 yaptı ancak 2'nci sıraya geriledi. Fethiyespor ise üst üste 4'üncü beraberliğini alırken puanını 10'a yükseltti.


- Fethiye
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
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