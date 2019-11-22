Son Dakika Haberleri: Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu
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Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup mücadele eden Fethiyespor'un forma göğüs sponsoru Lokman Hekim Esnaf Hastanesi oldu.

Fethiyespor'un forma sponsoru belli oldu, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup mücadele eden Fethiyespor'un forma göğüs sponsoru Lokman Hekim Esnaf Hastanesi oldu.


Esnaf Hastanesi'ne de düzenlenen törende sponsorluk sözleşmesi imzalanırken Fethiyespor'un 2019-2020 sezonunda giyeceği formalarda da Esnaf Hastanesi reklamı bulunacak.


Sponsorluk anlaşması düzenlenen basın toplantısında İsmail Başoğlu, "Esnaf Hastanesi şehrimizin markalarından birisidir, Fethiyespor ise çok eski markalarından birisidir. Bu iki markayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. İki tarafı tekrardan bir araya getirdiğimiz için mutluyuz" dedi.


Başkanımız Esat Bakırcı ise, "Esnaf Hastanesi ve yönetime çok teşekkür ederiz. Fethiyespor maddi olarak çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde Esnaf Hastanesi'nin de desteğiyle iyi yerlere geleceğimizden şüphem yok" diye konuştu.


Kulüp Basın Sözcümüz Nurkaya Gündoğdu ise, "Markalaşma ve tanıtım açısından bu anlaşma çok önemli. Fethiyespor bu lige ait değil, biz her zaman biriz ve beraberiz. Bu anlaşmayı bir kenetlenme olarak görüyorum" dedi. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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