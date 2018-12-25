Fethiyespor Zor Durumda
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor
zor günler geçiriyor.
İkinci yarıya yapacağı takviyelerle iddialı girmek isteyen lacivert-beyazlılarda 9 futbolcunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu
'na başvurduğu bildirildi. Teknik direktör Tarık Daşgün, dış transferde görüştükleri futbolcular olduğunu ancak önce mevcut kadrodaki isimlerin sorunlarının çözüleceğini söyledi. - Fethiye
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:17 Kaynak: DHA
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