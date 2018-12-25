Son Dakika Haberleri: Fethiyespor Zor Durumda

Fethiyespor Zor Durumda

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devreyi düşme potasında tamamlayan ve şu ana kadar 10 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor zor günler geçiriyor.

İkinci yarıya yapacağı takviyelerle iddialı girmek isteyen lacivert-beyazlılarda 9 futbolcunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu bildirildi. Teknik direktör Tarık Daşgün, dış transferde görüştükleri futbolcular olduğunu ancak önce mevcut kadrodaki isimlerin sorunlarının çözüleceğini söyledi. - Fethiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:17 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
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