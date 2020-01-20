Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim İzmir'de yakalandı

6 saat önce

2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı.

Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim İzmir'de yakalandı, System.String[]

2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. Bekmezci ile birlikte yine yakalama emriyle aranan sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde yakalandı.

(İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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