Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi yakalandı - Son Dakika
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Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi yakalandı

Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi yakalandı

24.06.2023 12:09

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar Esenyurt'ta yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Asiye Gülen'in FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunduğu ve Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve para ele geçirildi.

p>FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Asiye Gülen'in Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kutbettin Gülen, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve dini nikahlı eşi yakalandı - Son Dakika


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