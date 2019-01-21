Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimin Komuta Merkezi Olan Akıncı Üssü...
1 saat önce
IHAAW152413-ASA/21-01-2019- Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor.
IHAAW152413-ASA/21-01-2019
- Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin komuta merkezi olan Akıncı Üssü
davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Cumhuriyet savcısı, mütalaasının 730 sayfa olduğunu bildirdi. 21.01.2019 15: 24: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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