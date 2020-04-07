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"Feti Yıldız tedbir amaçlı karantina altında"
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır" dedi.
(Mehmet Kalay İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:25 Kaynak: İHA
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