Fetih: ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri "İsrail malı" sayması sömürgecilik politikasında aşırı gitmektir - Son Dakika

Fetih: ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri "İsrail malı" sayması sömürgecilik politikasında aşırı gitmektir

25.12.2020 01:11
Fetih: ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri

Fetih, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" olarak etiketlemesini, modern sömürgecilik politikasında aşırı gitme olarak nitelendirdi.

Fetih, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" olarak etiketlemesini, modern sömürgecilik politikasında aşırı gitme olarak nitelendirdi.

Fetih sözcüsü Hüseyin Hamayil, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenmesi kararının, uluslararası hukukun ihlalinde açılan yeni bir sayfa ve uluslararası kurumların hiçe sayılması olduğunu belirtti.

"Söz konusu karar, karanlık çağların zihniyeti üzerine kurulu modern sömürgecilik politikasında aşırı gitmektir." ifadelerini kullanan Hamayil, bu adımın Filistin halkının tüm dünyanın üzerinde ittifak ettiği haklarına karşı yeni bir saldırı olduğunu aktardı.

Hamayil, bu kararın, Filistin halkını ve yöneticilerini acziyete düşürmeyeceğini ve hakları geri almak için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği kurumundan yapılan duyuruyla dünden itibaren yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlere "yerleşim birimlerinde üretildi" etiketi vurulmaması talimatı verilmişti.

Söz konusu karar, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınanmıştı. Bakanlık açıklamasında, "Bu, Filistin topraklarının ve ürünlerinin çalınmasını yasallaştırma, İsrail'i Filistin halkına karşı savaş ve insanlık suçu işlemeye teşvik girişimidir." ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım 2019'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Pompoe, geçen ay da Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun ziyaretinden kısa süre sonra, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" olarak etiketlenebileceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fetih: ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri 'İsrail malı' sayması sömürgecilik politikasında aşırı gitmektir - Son Dakika


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