Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı - Son Dakika

Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı

06.04.2021 15:31
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı, System.String[]

Bursa'nın fethinin 695. yıldönümü, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi'nde kutlandı.

Bursa'nın fethinin 695. yıldönümü, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi'nde kutlandı.

Fethin gerçekleşmesinde büyük önem taşıyan Balabanbey Kalesi'nde Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin, belediye meclis üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşma yapan Oktay Yılmaz, 695 yıl önce kutlu bir yolda ilerleyen ecdadın tarihin önüne serdiği duraklardan birini daha kat ettiğini hatırlatarak, "Bursa, Osmanlı'nın fethiyle birlikte tarih içinde yepyeni bir anlam ve değer kazandı. Yıldırım ilçemiz de bu kutlu fethin başladığı Balabanbey Kalesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Biz Yıldırımlılar için bunun anlamı Bursa'nın fetih kapısında ikamet ediyor olduğumuzdur. Osmanlı'nın Bursa'ya yaptırdığı ilk eser Balabanbey Kalesidir. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye bu kaleden Tophane surlarında güneşin vurmasıyla parlayan Bizans Manastırı'nı göstererek 'Beni bu gümüşlü kümbete gömün' vasiyetinde bulunmuştur. Osmanlı ordusu 24 yıl Balabanbey Kalesi'nde kalmış ve Bursa'nın fethi buradan gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu kalenin kıymeti bizler için hatırası nispetinde büyüktür. Bu fetih ile birlikte 400 çadırlık Osmanlı Beyliği devlet olmuş ve bu devlet büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu kale adeta Osmanlı'nın kurduğu köklü ve büyük medeniyete açılan kapı olmuştur. Fetihten sonra Bursa'da camiler, medreseler, külliyeler, aşevleri, köprüler yapılmış, Bursa daha sonra tüm dünyaya örnek olacak bir medeniyetin dibacesi olmuştur" diye konuştu.

"Ceddimizin başarıları bizlere rehber olacak"

Tarihin billur bir kubbe gibi her cephesinden kuşattığı, dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin topraklarında mayalanmış olan Bursa'ya layık olmak için çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Rabbim sıhhat ve imkan verdiği müddetçe de Yıldırım'ın ve Bursa'mızın her sahada öncü olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda ceddimizin başarıları, bıraktıkları eşsiz miras hep bizlere rehber olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa'nın fethinin 695. yıldönümünü kutluyor ve necip milletimiz için kutlu bir geleceğin müjdesi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın fethinin 695. yıldönümü kutlamaları Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin'in Bursa'nın fethi ve tarihi hakkında verdiği bilgiler, mehter konseri ve fidan dağıtımı ile son buldu. - BURSA

Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı

Hisarcık, Yıldırım, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei