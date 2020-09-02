Fetih-Der'den Giresun'daki sel mağdurlarına yardım - Son Dakika

Fetih-Der'den Giresun'daki sel mağdurlarına yardım
BURSA merkezli Fetih-Der tarafından sel felaketinin meydana geldiği Giresun'daki mağdur vatandaşlara sıcak yemek, temiz içme suyu ve el feneri gibi yardım malzemeleri ulaştırıldı.
BURSA merkezli Fetih-Der tarafından sel felaketinin meydana geldiği Giresun'daki mağdur vatandaşlara sıcak yemek, temiz içme suyu ve el feneri gibi yardım malzemeleri ulaştırıldı.
22 Ağustos 2020 tarihinde sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da mağdur olan ailelere Bursa merkezli Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından sıcak yemek, temiz içme suyu ve el feneri gibi yardım malzemeleri gönderildi. Derneğin Bursa Şube Başkan Vekili Sercan Bakır, yaptığı açıklamada, Giresun'da sel mağduru ailelere destek olmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Afetin meydana gelmesinin ardından bölgeye ulaştıklarını belirten Bakır, "Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yardımına koştuk. İlk etapta bölge halkına sıcak yemek ikram ettik. Yaklaşık 25 ton temiz içme suyu temin ederek dağıtımını yaptık. Elektrik sorunu yaşayanlara ise el feneri ulaştırdık. Yardım malzemeleri dağıttığımız noktalardan birine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geldi. Afet bölgesinde yardım çalışmalarımızla alakalı olarak kendisi bilgi aldı. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.
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