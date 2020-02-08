Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı - Son Dakika
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Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

6 saat önce

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı, System.String[]

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

Kuruluş başlattığı "2020 Suriye kış yardım kampanyası" kapsamında, İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları neticesinde yerlerinden edilen yetim ve yardıma muhtaç ailelere 15 tır yardım ulaştırdı.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat AA muhabirine, Suriye'de kış aylarının çetin şartlarda geçtiğini belirterek, insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bulat, başlattıkları kış yardımı kampanyasında yakacak, gıda, un, su, battaniye, elbise ve muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplam 15 tırı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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