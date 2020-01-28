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Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak...
6 saat önce
Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
Son Dakika Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi