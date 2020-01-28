Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan 'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak... - Son Dakika

Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak...

6 saat önce

Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız.

Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan

Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız

Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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