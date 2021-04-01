Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu - Son Dakika

Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu

01.04.2021 09:37

Fetih Hareketi, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

Fetih Hareketi, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

Fetih Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih'in listesinde, Filistin Kurtuluş Cephesi, Halk Mücadele Cephesi, Filistin Arap Cephesi ve Arap Kurtuluş Cephesi ile ittifak yapıldığını söyledi.

Listede Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinden toplam 132 kişinin olduğunu söyleyen Ebu Yusuf, listede Arap Kurtuluş Cephesi dışında ittifak yapılan tüm partilerin adayının bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan Fetih Hareketinden bir yetkili, listede hareketin Merkez Komitesinden beş üyenin bulunduğunu ve bu isimlerin de hareketin Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Komite Sekreteri Cibril er-Racub, Ruhi Futuh, Ahmed Hıllıs ve Delal Selame olduğunu söyledi.

Yapılacak seçimler için aday listesi başvurusu bu gece itibarıyla sona erdi.

Seçime ayrı listeyle katılan Hamas da 29 Mart'ta listesini sunmuştu

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu
Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu
Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu
Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fetih Hareketi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu - Son Dakika


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