Fetih Hareketi Gazze'deki Ofislerini Kapatma Kararı Aldı
1 saat önce
Fetih Hareketi, güvenlik gerekçesiyle Gazze'deki tüm ofislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu.
Fetih Hareketi, güvenlik gerekçesiyle Gazze'deki tüm ofislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu.
Fetih Hareketi Gazze'deki ofislerinin saldırıya uğrayabileceğinden endişe duydukları gerekçesiyle bölgedeki ofislerini ikinci bir karara kadar kapatacaklarını duyurdu. Fetih'in Gazze'deki Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf yaptığı açıklamada bu kararın alınmasında son dönemlerde Gazze'deki güvenlik güçlerince birçok üyelerinin gözaltına alınmış olmasının etkili olduğunu belirtti. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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